Генштаб оновив статистику втрат росіян на війні проти України

Фото: пресслужба 503-го батальйону морської піхоти

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 19 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 4 танки, 6 ББМ, 2 артилерійські системи, 1 крилату ракету тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38550 (+100) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1691 (+4 ),

), бойових броньованих машин – 3892 (+6) ,

, артилерійських систем – 851 (+2) ,

, РСЗВ – 248,

засобів ППО – 113,

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),

крилатих ракет – 167 (+1),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2767 (+14) ,

, спеціальної техніки – 70.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 18 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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