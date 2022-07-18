Мінуснули ще 150: Генштаб оновив статистику російських втрат

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 18 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 військовослужбовців противника, 3 танків, 7 ББМ, 3 засоби ППО тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1 687 (+3),

бойових броньованих машин – 3 886 (+7),

артилерійських систем – 849 (+3) ,

, РСЗВ – 248,

засобів ППО – 113 (+3),

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 670 (+2),

крилатих ракет – 166,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 (+7),

спеціальної техніки – 70 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 17 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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