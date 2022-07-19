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Росіяни вдарили з авіації в районі Гусарівки та пішли в наступ, але ЗСУ відбилися

19/07/2022 08:48

Росіяни вдарили з авіації в районі Гусарівки Харківської області та пішли в наступ, але українські військові відбили цю спробу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 19 липня.

“Після авіаційного удару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад”, – йдеться в повідомленні. 

Крім того, на Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

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