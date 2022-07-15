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“За день гинуло до 100 військових”: МОУ назвало місяць, коли ЗСУ зазнали найбільших втрат

15/07/2022 15:45

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими загарбниками зазнали у травні цього року, тоді у день гинуло до 100 військових.

Про це він заявиви у інтерв’ю українській службі BBC, котре опубліковане в п’ятницю, 15 липня.

“Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні – малися на увазі саме вони”.

За словами Резнікова, у цей період гинуло до 100 військових на день, від 300 до 400 отримували поранення.

Міністр оборони зізнався, що на той час перевага окупантів була значною, особливо на Донецькому напрямку – загарбники використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. При цьому у ЗСУ не було такої кількості набоїв.

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