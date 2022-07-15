Резніков каже, що до кінця 2022 року закінчення війни є “абсолютно можливим”

Міністр оборони Олексій Резніков

Закінчення війни до кінця цього року є “абсолютно можливим”.

Про це в інтерв’ю українській службі BBC, котре опубліковане в п’ятницю, 15 липня, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

“Це реально, якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю… Зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії). Це серйозний загальносвітовий проєкт”, – пояснив міністр.

Глава Міноборони пояснив, що раніше Захід не поспішав з допомогою, оскільки сумнівався в українській обороні та вірив тезам про “захоплення Києва за три дні”.

“Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги”, – заявив Резніков.

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