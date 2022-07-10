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Зеленський наказав ЗСУ відбити Південь України, – Резніков в інтерв’ю The Times

10/07/2022 22:50

Президент Володимир Зеленський наказав деокупувати приморські райони на півдні, і для цього Україна збирає великі військові спроможності.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю британській газеті The Times, що вийшло 10 липня.

“Україна нарощує мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відбити свою південну територію у Росії… У своєму першому інтерв’ю британській газеті з початку вторгнення Олексій Резніков заявив, що президент Зеленський наказав українським військовим відвоювати окуповані прибережні райони, які є життєво важливими для економіки країни”, – ідеться в статті.

“Ми розуміємо, що в політичному плані це дуже потрібно для нашої країни. Президент віддав наказ головнокомандувачу ЗСУ щодо складання планів. Після цього Генштаб виконує домашнє завдання і каже, що для досягнення цієї мети нам потрібне те і те”, – сказав Резніков.

“Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах”, – сказав також глава МОУ з приводу поставок озброєнь.

Нагадаємо, в останні дні віцепрем’єр Ірина Верещук та інші українські посадовці закликають мешканців окупованої Херсонщини виїхати з регіону або вжити заходів для власної безпеки напередодні ймовірного наступу ЗС України.

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