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“Війна є війна”. Жителям Херсонщини порадили виїхати з області або сховатися перед наступом ЗСУ

09/07/2022 19:30

Жителям окупованої росіянами частини Херсонщини варто виїхати з області на тлі ймовірного наступу ЗС України, а хто не може – готуватися до того, як пережити бойові дії, шукати укриття тощо.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону 9 липня.

“Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна”, – сказав Соболевський, якого цитує “Українська правда“.

Він зазначив, що на Херсонщині останнім часом все більше успіхів у ЗСУ.

“Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ”, – додав перший заступник голови обласної ради.

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