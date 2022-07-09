“Приліт по Чорнобаївці”: ЗСУ вразили російський склад боєприпасів під Херсоном. ФОТО, ВІДЕО

В окупованому Херсоні чути вибухи – ймовірно, ЗСУ вразили російський склад боєприпасів у передмістях.
Про це вранці в суботу, 9 липня, повідомив депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.
“Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів”, – написав він у фейсбуці.
“Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію”, – додав Хлань.
Про це в ефірі національного телемарафону після 10:30 розповів і перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Також він написав про це в фейсбуці, додавши фото.
Про вибухи, які чують у різних районах міста, інформують і місцеві телеграм-канали. Зазначається, що “приліт” був по Чорнобаївці (село з аеродромом у передмісті Херсона).
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