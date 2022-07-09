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Новий пакет допомоги США: чотири HIMARS, тисяча високоточних снарядів, і не тільки

09/07/2022 10:05

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення нового пакету допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому ввечері в п’ятницю, 8 липня.

У поширеному меморандумі зазначається, що Байден делегує повноваження державному секретарю для передачі допомоги на 400 мільйонів доларів США для України на оборонні статті та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку.

За даними ЗМІ, в новому пакеті допомоги передбачено надати Україні ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.
До пакету також входять три тактичні машини для відновлення обладнання, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, підривні боєприпаси, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.

Серед іншого, повідомили в Пентагоні, у межах цього пакета, затвердженого президентом США, Україна отримає 1000 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм.

“Це новий вид артилерійських снарядів 155 мм. Він має більшу точність. Він надасть Україні можливість точно вражати конкретні цілі. За рахунок точності він буде більш ефективним. Це подальше вдосконалення нашої підтримки України у битві за Донбас”, – сказав неназваний посадовець Пентагону, слова якого передає “Європейська правда”.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 7 липня заявив, що в Україні діють дев’ять установок HIMARS та аналогічних систем РСЗВ від США і союзників.
Завдяки такій зброї ЗСУ масово вражають склади озброєнь противника на глибину більше 80 км за лінією фронту.

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