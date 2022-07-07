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В Україні діють 9 установок HIMARS та аналогічних систем від США і союзників, – Данілов

07/07/2022 15:51

Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Про це The Wall Street Journal розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що надходження американських ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) минулого місяця дозволило Україні точно вражати російські цілі за лінією фронту, які раніше були поза досяжністю української зброї.

Він розповів, що наразі дев’ять мобільних установок HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США та їхніми союзниками, діють в Україні. За його словами, росіяни “беззахисні перед ними”.

Водночас Данілов зауважив, що Україні будуть потрібні ще десятки установок HIMARS, щоб змінити хід бойових дій на сході України. Поки що, за його словами, Україна змушена вести оборонну війну.

Як писала “Новинарня“, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що надані американцями РСЗВ HIMARS уже в Україні. Наступного дня в мережі показали їх застосування.

Як відомо, США надали Україні чотири такі системи. 23 червня Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, що включає ще чотири HIMARS.
24 червня стало відомо, що ця друга партія має прибути в липні.
30 червня президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме додаткові боєприпаси до цих ракетних систем.

25 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав на відео застосування HIMARS проти росіян.

Радіус дії РСЗВ HIMARS – до 80 км, однак у певній модифікації та за умови використання відповідних боєприпасів він може становити і понад 400 км.

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