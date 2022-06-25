Шість снарядів, Спутник і Трудяга: Залужний показав застосування HIMARS проти росіян

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявив, що американські РСЗВ HIMARS вже працюють на фронті і нищать ворожі позиції на окупованій території України.

Відповідний матеріал розміщений у фейсуці і телеграмі вдень в суботу, 25 червня.

Також генерал Залужний поширив у соцмережах відеосюжет, який зафіксував бойову роботу “хаймарсів” з успішною витратою шести високоточних снарядів.

Радіообмін для ураження цілей надвечір та вночі ведуть “Спутник” і “Трудяга”, після чого установка залишає вогневу позицію.

“Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України.

Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі – військові об’єкти ворога на нашій, українській, території”, – написав головком.

Він подякував американському народу за надане озброєння.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що надані американцями РСЗВ HIMARS уже в Україні. Наступного дня в мережі показали їх застосування.

Як відомо, США надали Україні чотири такі системи. 23 червня Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, що включає ще чотири HIMARS.

Радіус дії РСЗВ HIMARS – до 80 км, однак у певній модифікації та за умови використання відповідних боєприпасів він може становити і понад 400 км.

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