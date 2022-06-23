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HIMARS прибули в Україну

23/06/2022 15:00

В Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Їх надали Сполучені Штати в рамках військової допомоги.

Про це у четвер, 23 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 
“HIMARS прибули в Україну. Спасибі моєму американському колезі і другу главі Пентагону Ллойду Дж. Остіну III за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них”, – написав міністр у твітері.

Довідково

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.
Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів.

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