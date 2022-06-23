HIMARS прибули в Україну

В Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Їх надали Сполучені Штати в рамках військової допомоги.
HIMARS have arrived to Ukraine.
Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022
Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.
Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів.
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