Фото з твітера Резнікова

В Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Їх надали Сполучені Штати в рамках військової допомоги.

Олексій Резніков. Про це у четвер, 23 червня, повідомив міністр оборони України

“HIMARS прибули в Україну. Спасибі моєму американському колезі і другу главі Пентагону Ллойду Дж. Остіну III за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них”, – написав міністр у твітері.