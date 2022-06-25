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У США заанонсували, коли нададуть другу партію HIMARS

25/06/2022 13:10

Другу партію із чотирьох американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS Україна отримає зі США ймовірно до середини липня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону від 24 червня.

“Зараз у нас є ще один взвод [українських військових] на навчанні, щоб мати можливість використовувати другу партію HIMARS. У мене немає точної дати щодо другої партії, коли вона прибуде. Але ми говоримо про стислий термін. До середини липня у вас будуть усі ці можливості в Україні”, – йдеться в пресрелізі з посиланням на вищого офіцера оборонного відомства.

Речниця розповіла, що перша партія з чотирьох HIMARS уже перебуває в Україні, й українські Збройні сили мають можливість ввести ці високоточні артилерійські системи у бій. “Їх обслуговує навчений екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки”.

У Міністерстві оборони США наголосили, що гарантують для України можливості, необхідні для відсічі ворогу та захисту своєї території.

Чиновниця Пентагону зазначила: “…Росія намагається перешкоджати постачанню цих можливостей українцям. Звичайно, їм (росіянам) не вдається досягти успіху”.

Крім іншого, в МО США нагадали, що на сьогодні надали Україні 126 одиниць 155-мм гаубиць та 260 тисяч снарядів 155-го калібру.

У новому пакеті військової допомоги Україні на суму 450 мільйонів доларів, який затвердив президент Байден, передбачено 36 тис. 105-мм боєприпасів, 18 тактичних машин для буксирування 155-мм артилерії, 1200 гранатометів MK-19, 2 тис. великокаліберних кулеметів, 18 прибережних/річкових патрульних катерів, ще 4 одиниці РСЗВ HIMARS.

Зі слів речниці, США продовжать надавати зброю.

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