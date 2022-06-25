У США заанонсували, коли нададуть другу партію HIMARS

Другу партію із чотирьох американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS Україна отримає зі США ймовірно до середини липня.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону від 24 червня.
“Зараз у нас є ще один взвод [українських військових] на навчанні, щоб мати можливість використовувати другу партію HIMARS. У мене немає точної дати щодо другої партії, коли вона прибуде. Але ми говоримо про стислий термін. До середини липня у вас будуть усі ці можливості в Україні”, – йдеться в пресрелізі з посиланням на вищого офіцера оборонного відомства.
Речниця розповіла, що перша партія з чотирьох HIMARS уже перебуває в Україні, й українські Збройні сили мають можливість ввести ці високоточні артилерійські системи у бій. “Їх обслуговує навчений екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки”.
У Міністерстві оборони США наголосили, що гарантують для України можливості, необхідні для відсічі ворогу та захисту своєї території.
Чиновниця Пентагону зазначила: “…Росія намагається перешкоджати постачанню цих можливостей українцям. Звичайно, їм (росіянам) не вдається досягти успіху”.
Крім іншого, в МО США нагадали, що на сьогодні надали Україні 126 одиниць 155-мм гаубиць та 260 тисяч снарядів 155-го калібру.
У новому пакеті військової допомоги Україні на суму 450 мільйонів доларів, який затвердив президент Байден, передбачено 36 тис. 105-мм боєприпасів, 18 тактичних машин для буксирування 155-мм артилерії, 1200 гранатометів MK-19, 2 тис. великокаліберних кулеметів, 18 прибережних/річкових патрульних катерів, ще 4 одиниці РСЗВ HIMARS.
Зі слів речниці, США продовжать надавати зброю.
Читайте також:
Шість снарядів, Спутник і Трудяга: Залужний показав застосування HIMARS проти росіян
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!