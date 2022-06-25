У США заанонсували, коли нададуть другу партію HIMARS

Реактивна система залпового вогню M142 HIMARS (США)

Другу партію із чотирьох американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS Україна отримає зі США ймовірно до середини липня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону від 24 червня.

“Зараз у нас є ще один взвод [українських військових] на навчанні, щоб мати можливість використовувати другу партію HIMARS. У мене немає точної дати щодо другої партії, коли вона прибуде. Але ми говоримо про стислий термін. До середини липня у вас будуть усі ці можливості в Україні”, – йдеться в пресрелізі з посиланням на вищого офіцера оборонного відомства.

Речниця розповіла, що перша партія з чотирьох HIMARS уже перебуває в Україні, й українські Збройні сили мають можливість ввести ці високоточні артилерійські системи у бій. “Їх обслуговує навчений екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки”.

У Міністерстві оборони США наголосили, що гарантують для України можливості, необхідні для відсічі ворогу та захисту своєї території.

Чиновниця Пентагону зазначила: “…Росія намагається перешкоджати постачанню цих можливостей українцям. Звичайно, їм (росіянам) не вдається досягти успіху”.

Крім іншого, в МО США нагадали, що на сьогодні надали Україні 126 одиниць 155-мм гаубиць та 260 тисяч снарядів 155-го калібру.

У новому пакеті військової допомоги Україні на суму 450 мільйонів доларів, який затвердив президент Байден, передбачено 36 тис. 105-мм боєприпасів, 18 тактичних машин для буксирування 155-мм артилерії, 1200 гранатометів MK-19, 2 тис. великокаліберних кулеметів, 18 прибережних/річкових патрульних катерів, ще 4 одиниці РСЗВ HIMARS.

Зі слів речниці, США продовжать надавати зброю.

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