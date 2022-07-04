ЗСУ показали роботу HIMARS вночі по різних цілях одночасно. ВІДЕО

Фото: Генштаб ЗСУ

“А ось так виглядає бойова робота високоточних HIMARS вночі по різних цілях одночасно. Запорізький напрямок. Окупанти, чекайте ще”, – йдеться в повідомленні.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!