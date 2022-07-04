ЗСУ показали роботу HIMARS на Запорізькому напрямку. ВІДЕО

У пресслужбі Збройних сил України показали роботу американської ракетної системи HIMARS на Запорізькому напрямку.
Відеосюжет поширив пресцентр Генштабу ЗСУ у понеділок, 4 липня.
“Запорізький напрямок. HIMARS продовжують демілітаризацію російської окупаційної армії. Разом переможемо!”, – лаконічно підписане відео.
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