“Тепер я точно знаю, що ракета влучить саме в ціль”: український екіпаж розповів про успішне застосування HIMARS на сході

РСЗВ M142 HIMARS у складі ЗСУ. Фото: Washington Post

Українські військовослужбовці успішно використовують проти російських окупантів американські мобільні артилерійські ракетні системи M142 HIMARS, які значно розширили їхні можливості завдяки високій точності влучання в завдану ціль.

Про це йдеться у статті про український екіпаж, який працює на одній із цих систем на сході України, опублікованій у виданні Washington Post.

“Серед іншого, ми були вражені тим, що така високоточна система може стріляти так тихо”, – каже командир екіпажу з позивним “Кузя”.

З міркувань безпеки своїх імен військовослужбовці не називають. Більше того: оскільки HIMARS є однією з першочергових цілей для росіян, навіть своїм сім’ям члени екіпажу не зізнаються, на якій саме техніці працюють.

Раніше ці самі бійці працювали на РСЗВ “Ураган”, що значно обмежувало їх можливості. Через низьку точність і велику похибку влучання некерованих ракет до “Урагану” екіпаж мусив уникати тих траєкторій пострілу, які проходять над населеними пунктами. І стріляти тільки “над полями й лісами”, щоб виключити можливе ураження цивільних.

Високоточні HIMARS позбавили їх цього головного болю, кажуть воїни.

“Тепер я не маю жодних сумнівів у тому, куди ми влучимо. Я знаю, що ракета точно уразить свою ціль, оскільки її наведення керується супутником”, — тішиться навідник “Мороз”.

Система дісталася українцям з приємними “сюрпризами” від американських партнерів у кабіні: плакатом у стилі “Плейбоя”, освіжувачем повітря й чотками.

На борту машини журналісти помітили три трафаретні чорні черепи: як пояснили бійці, це позначення успішно ліквідованих цілей. “Насправді ми ліквідували їх уже шість, але ще не було часу додати решту три [черепи]”, – пояснює Кузя.

Пускова установка містить шість ракет. Стрільби проводяться переважно вночі. Щоб уникнути вогню у відповідь, упродовж максимум двох хвилин HIMARS залишає позицію й переїздить на інше місце. Узагалі, постійне переміщення й швидкість – одна із запорук збереження цінної зброї від ворожого ураження.

Як розповідають артилеристи, попри зовні неповороткий вигляд, установка може пересуватися зі швидкістю до 100 км/год.

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На прибуття HIMARS підрозділ чекав близько місяця. Перед тим, як пересісти на американську систему, вони пройшли двотижневе навчання з американськими інструкторами “в секретному місці” за межами України.

Система керування вогнем повністю англомовна, тому під час навчання інструктори пояснили українцям значення кожної кнопки. Усі інструкції наші воїни ретельно занотували, але зізнаються, що інколи все ж доводиться вдаватися до послуг Google Translate.

За оцінками екіпажу, щоб ефективно протидіяти російським військам уздовж всієї лінії фронту, Збройним силам України потрібно принаймні 50 таких систем.

“На жаль, вони надто довго до нас їхали. Якби ми мали HIMARS набагато раніше, думаю, ми б уже завершили цю війну”, – зауважив командир підрозділу.

Як писала “Новинарня“, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що надані американцями РСЗВ HIMARS уже в Україні. Наступного дня в мережі показали їх застосування.

Як відомо, США надали Україні чотири такі системи. 23 червня Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, що включає ще чотири HIMARS.

24 червня стало відомо, що ця друга партія має прибути в липні.

30 червня президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме додаткові боєприпаси до цих ракетних систем.

25 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав на відео застосування HIMARS проти росіян.

Радіус дії РСЗВ HIMARS – до 80 км, однак у певній модифікації та за умови використання відповідних боєприпасів він може становити і понад 400 км.

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