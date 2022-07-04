В окупованому Сніжному на Донеччині сильна пожежа з вибухами: ймовірно, уражено військовий склад РФ

В окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

Судячи з відео, яке публікують місцеві мешканці і телеграм-канали, йдеться про чергове ураження російських військових складів з боєприпасами, що активно детонують.

За даними телеграм-каналу “Типичный Донецк“, вибухає в районі заводу “Сніжнянськхіммаш”.

25 червня в районі того самого заводу вже була знищена база російської військової техніки. За свідченнями городян, у неї влучно прилетіли дві ракети (ймовірно, “Точка-У”).

Сніжне розташоване неподалік від кордону з Росією. Це місто було окупованим одним із перших у 2014 році й протягом останніх 8 років залишалося “глибоким тилом” окупантів.

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