ЗСУ знищили військову базу росіян у Мелітополі, колаборанти в паніці

Дим від пожежі на військовій базі РФ в окупованому Мелітополі. Скріншот з відео

Збройні сили України знищили одну з чотирьох російських військових баз у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це вранці в неділю, 3 липня, повідомив міський голова Іван Федоров.

За його словами, близько 3-ї та 5-ї години ранку ЗСУ завдали по цій базі понад 30 ударів.

Федоров також зазначив, що росіяни намагаються вивезти якусь техніку, але “нічого не вціліло”.

“Наразі окупанти намагаються здійснити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було!” – наголосив мер, підкресливши, що удари здійснювалися виключно по військовій базі.

Також, за словами Федорова, напередодні завдяки силам спротиву зійшов з рейок рашистський бронепоїзд із боєприпасами.

Тим часом місцеві мешканці повідомляють, у Мелітополі горить аеропорт, де була розташована уражена база російських окупантів.

За даними видання РІА-Мелітополь, також почали детонувати склади боєприпасів.

Видання також пише, що після цих вибухів місцеві колаборанти перебувають у паніці.

Спершу на пропагандистських каналах панувала тиша, а тепер “перші особи” окупаційної адміністрації видали цілу низку кліше про “терор проти цивільного населення”, “мирне місто”, “надійний захист” з боку російських військ тощо.

Наприклад, окупаційний “губернатор” Запоріжжя Євген Балицький заявив, що “ЗСУ запустили ракети по мирних мешканцях”, але російська ППО “перенаправила” їх на аеродром.

При цьому так званий заступник начальника “ГУ МВС Запорізької області” Олексій Селіванов заявив, що удар було здійснено з ракетних систем залпового вогню великої дальності, наданих Україні НАТО.

За даними РІА-Мелітополь, після вибухів військова поліція очепила будівлю місцевого госпіталю в медмістечку, куди звозять поранених військовослужбовців РФ.

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