Home / В окупації / ЗСУ знищили військову базу росіян у Мелітополі, колаборанти в паніці

ЗСУ знищили військову базу росіян у Мелітополі, колаборанти в паніці

03/07/2022 12:01

Збройні сили України знищили одну з чотирьох російських військових баз у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це вранці в неділю, 3 липня, повідомив міський голова Іван Федоров.

За його словами, близько 3-ї та 5-ї години ранку ЗСУ завдали по цій базі понад 30 ударів.

Федоров також зазначив, що росіяни намагаються вивезти якусь техніку, але “нічого не вціліло”.

“Наразі окупанти намагаються здійснити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було!” – наголосив мер, підкресливши, що удари здійснювалися виключно по військовій базі.

Також, за словами Федорова, напередодні завдяки силам спротиву зійшов з рейок рашистський бронепоїзд із боєприпасами.

Тим часом місцеві мешканці повідомляють, у Мелітополі горить аеропорт, де була розташована уражена база російських окупантів.

За даними видання РІА-Мелітополь, також почали детонувати склади боєприпасів.

Видання також пише, що після цих вибухів місцеві колаборанти перебувають у паніці.

Спершу на пропагандистських каналах панувала тиша, а тепер “перші особи” окупаційної адміністрації видали цілу низку кліше про “терор проти цивільного населення”, “мирне місто”, “надійний захист” з боку російських військ тощо.

Наприклад, окупаційний “губернатор” Запоріжжя Євген Балицький заявив, що “ЗСУ запустили ракети по мирних мешканцях”, але російська ППО “перенаправила” їх на аеродром.

При цьому так званий заступник начальника “ГУ МВС Запорізької області” Олексій Селіванов заявив, що удар було здійснено з ракетних систем залпового вогню великої дальності, наданих Україні НАТО.

За даними РІА-Мелітополь, після вибухів військова поліція очепила будівлю місцевого госпіталю в медмістечку, куди звозять поранених військовослужбовців РФ.

Читайте також:
Для початку HIMARS знищили два командні пункти росіян в Ізюмі та на Донеччині, – InformNapalm

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Мера Чернігова Атрошенка не випустили за кордон: в ОП нагадали, що “в країні війна”

Міського голову Чернігова Владислава Атрошенка вже вдруге після повномасштабного вторгнення РФ не випустили за кордон – на цей раз він їхав на Конференцію з питань відновлення України у швейцарському...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse