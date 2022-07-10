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Артилерія ЗСУ ювелірно уразила базу Росгвардії в Херсоні

10/07/2022 19:57

Уранці нова високоточна артилерія ЗС України вразила базу Росгвардії на вулиці Пестеля в Херсоні.

Про це в неділю, 10 липня, повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.

“В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами”, – написав Хлань у фейсбуці.

“При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось, окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?” – додав депутат.

Згодом у телеефірах він нагадав, що напередодні було подібне ювелірне влучання по складу боєприпасів рашистів у Чорнобаївці, а перед тим – у Таврійську й Новій Каховці, що ускладнює логістику окупантів.

“На Пестеля в Херсоні влучили настільки чітко, що в сусідніх будівлях навіть шибки не повилітали”, – додав Хлань на “5-му каналі”.

Він зазначив, що російські пропагандисти марно намагалися видати цей артудар як влучання в лікарню, школу тощо.

“Російські пропагандисти досі не визначились, що зрештою вибухнуло в окупованому Херсоні, і пропонують різні версії подій. А сталось те що — наші чітко потрапили в скупчення орків, і це вже не перший раз і не перший день. І далі буде більше й гірше для окупантів”, – наголосив обласний депутат.

Також Хлань закликав українців у Херсоні перед очікуваним наступом ЗСУ або виїхати з регіону, або подбати про свої безпеку в інші способи.

Херсон на мапі уражень російських складів артилерією MLRS ЗСУ

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Україна

Артилерія ЗСУ ювелірно уразила базу Росгвардії в Херсоні

Уранці нова високоточна артилерія ЗС України вразила базу Росгвардії на вулиці Пестеля в Херсоні. Про це в неділю, 10 липня, повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань. “В...

Війна з Росією

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