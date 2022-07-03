ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 130 – 03.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

12-та година

Близько 4:00 російські війська здійснили ракетний удар по Новобаварському району Харкова. Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, його власниця отримала поранення. Також пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки становить 6 метрів, ширина — 10.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повдіомляє ОГП.

Десята година

Ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 “приходів” після сьомої ранку. Жертв та руйнувань попередньо немає, – голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ранок

Збройні сили України знищили одну з чотирьох російських військових баз в окупованому РФ Мелітополі Запорізької області, повідомив міський головаІван Федоров.

За його словами, близько 3-ї та 5-ї години ранку ЗСУ завдали по цій базі понад 30 ударів. Росіяни намагаються вивезти якусь техніку, але “нічого не вціліло”.

“Наразі окупанти намагаються здійснити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було!” – наголосив мер, підкресливши, що удари здійснювалися виключно по військовій базі.

Також, за словами Федорова, напередодні завдяки силам спротиву зійшов з рейок рашистський бронепоїзд із боєприпасами.

Тим часом місцеві мешканці повідомляють, у Мелітополі горить аеропорт, де була розташована уражена база російських окупантів. Окупанти в паніці.

Ранок

ОГП: Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Станом на ранок 3 липня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 344. Зросла кількість поранених – понад 642.

Внаслідок обстрілу військовими російської федерації цивільної інфраструктури Добропілля Донецької області 2 липня були поранені 7-річний хлопчик і 3-річна дівчинка.

Ранок

Російські окупаційні війська 2 липня обстріляли місто Добропілля на Донеччині, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років.

Внаслідок обстрілу з боку окупантів знищено один будинок. Ще шість будинків зазнали пошкоджень різного ступеню.

7:50

На ранок ворог ударив по Криворізькому району. Кілька разів влучив по дачному масиву у Зеленодольську – три будинки зруйновані, один пошкоджений. Попередньо, люди не постраждали, – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ранок

Начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів: “Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, всі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення [Збройними силами України] декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти”.

Минулої доби, зазначив Сергій Гайдай, у місті рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Також від вчинених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка.

Ранок

У звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) станом на вечір 2 липня зазначено:

“Українські війська, ймовірно, здійснили навмисний відхід із Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста 2 липня. Геолокаційні відеозаписи показали, як російські війська обходять північні та південно-східні райони Лисичанська таким чином, що свідчить про те, що українських сил залишилося небагато або зовсім немає у місті станом на 2 липня.

Українські військові офіційно не оголосили про відведення військ, але й не повідомили про оборонні бої навколо Лисичанська. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко туманно зазначив, що російські війська мають “високу ймовірність” захопити Лисичанськ, але їм буде важко просуватися в Донецькій області на Слов’янськ і Краматорськ. Речник Нацгвардії України Руслан Музичук спростував повідомлення про захоплення та оточення російськими військами Лисичанська, але ці спростування, ймовірно, застарілі або помилкові…” – ідеться у зведенні ISW.

На мапі бойових дій від Інституту станом на ранок 3 липня більше частина міста показана як окупована росіянами:

Прогноз американських аналітиків такий: “Імовірно, найближчими днями російські війська встановлять контроль над рештою території Луганської області і, швидше за все, потім зосередяться на ударах по українських позиціях у Сіверську (Донецької області), перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.

Відхід до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід із боями до лінії біля траси E40 від Слов’янська до Бахмута”.

Дев’ята година

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1584 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3744 (+7),

артилерійських систем – 801 (+1),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 651 (+1),

крилатих ракет – 144,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4),

спеціальної техніки – 64 (+3).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 2 липня)

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

7:15

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

За наявною інформацією, з 1 липня розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил російської федерації, – ГШ ЗСУ.

7:15

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Здійснював систематичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку, – ГШ ЗСУ.

7:15

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів. Знищено близько 20 одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів. Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Загальні втрати противника уточнюються.

7:15

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону.

Ворог обстріляв з території Російської Федерації позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області, – ГШ ЗСУ у зведенні за минулу добу.

7:15

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.

На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.

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Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 129 ОБОРОНИ, 02.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області. Надалі російські війська продовжують наступ на Донбасі, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині, зокрема в районі Лисичанська.