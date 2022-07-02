ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 129 – 02.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

РСЗВ M142 HIMARS у складі ЗСУ. Фото: Washington Post

Напередодні

Знищення російського танка Т-62М. Четвертий член екіпажу не втік…

Ранок

Висновки британської розвідки щодо крилатих ракет, якими Росія обстрілює українську територію:

Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для ударів по наземних цілях – ймовірно, через скорочення запасів сучасної високоточної зброї.

Аналіз записів камер відеоспостереження демонструє – торговий центр в Кременчуці 27 червня, ймовірно, був уражений ракетою Х-32. Це модернізована версія старої радянської ракети Х-22.

Х-32 має певну перевагу над Х-22 по деяких показниках, проте, вона не розрахована на точне враження наземних цілей, – тобто, завдає шкоди цивільній структурі, якщо застосовується в містах.

❗️Наступні удари 30 червня 2022 року в Одеській області, ймовірно, були нанесені ракетами Х-22. Ця зброя ще менш точна і ще менш пристосована для високоточних ударів, і її застосування призводило до жертв серед мирного населення, причому, неодноразово.

Ранок

ОГП: станом на ранок 2 липня більш ніж 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

Стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ “Амстор” м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

Унаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня одна дитина загинула та троє отримали травми (2-річна дівчинка і двоє хлопчиків віком 8 та 13 років; стан двох дітей вкрай важки).

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

9:10

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,

танків – 1582 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3737 (+1),

артилерійських систем – 800 (+4),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 186,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),

крилатих ракет – 144 (+1),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4),

спеціальної техніки – 61.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 1 липня)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

7:41

“Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США”.

Генштаб ЗСУ показав відео ураження українськими ввійськами російського зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1”.

Сьома година

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах Білорусі продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня – 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни, – ГШ ЗСУ.

Сьома година

На Сіверському напрямку з метою прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

З метою порушення системи управління та зв’язку підрозділів Сил оборони ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області, – ГШ ЗСУ.

Сьома година

На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущення їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка–Дементіївка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкине, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Прудянки та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне.

Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрівв райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Ворожі авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого.

2:50

Зі зведення командування ОК “Південь”: протягом минулої доби ворог завдавав авіаційних ударів (загалом шість) не лише по Херсонщині та Миколаївщині, а й по острову Зміїний.

“Парою винищувачів запалювальним боєприпасами рашисти намагалися випалити «залишки доброї волі», що лишилися по них на острові Зміїному у вигляді покинутої техніки. Вже знайома тактика «невлучання» і тут була продемонстрована в кількох варіантах”, – розповів представник ОК “Південь”.

“Тим часом військова операція із зачищення Зміїного від вражин триває. Протягом дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню «Град», ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», три одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено”, – зазначено у зведенні.

Вночі

Пентагон не вважає “жестом доброї волі” відступ Росії з острова Зміїний – до цього окупантів змусили українські ракети, зокрема Harpoon. Про це заявив журналістам високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

“Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, у тому числі за допомогою ракет “Гарпун”, які вони нещодавно придбали й атакували корабель постачання”, – сказав представник.

Він відзначив важливість поповнення запасів на цьому “безлюдному й пустельному” острові. “Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звісно, Росія залишила острів”, – зазначив чиновник.

Ніч

Військові посадовці у США вважають, що Росія не має достатньо сил на Херсонщині, щоб контролювати окупований регіон, особливо після перекидання частини російських військ на Донбас. Про це повідомляє CNN.

Джерела зазначають, що три спроби ліквідації російських колаборантів протягом останніх двох тижнів свідчать про зростання руху опору російським окупантам на півдні України. Також американці вважають, що такий опір може перерости у більш широку боротьбу з окупантами, що стане серйозною проблемою для можливостей Росії контролювати нещодавно захоплену територію по всій Україні.

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Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області. Надалі російські війська продовжують наступ на Донбасі, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині, зокрема в районі Лисичанська.