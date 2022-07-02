На узбережжі Одещини вибухнула міна, є загиблий і травмований

У чорноморському курортному селищі Кароліно-Бугаз, що в Одеській області, на узбережжі вибухнула міна, внаслідок чого є загиблий і травмований.

Про це в суботу, 2 липня, повідомляє “Суспільне” з посиланням на начальника пресцентру Cил оборони Півдня України Наталію Гуменюк.

“У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області на узбережжі підірвалася міна”, – поінформувала Гуменюк.

“…Попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків. Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію”, – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня на Одещині чоловік насмерть підірвався на замінованому пляжі.

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