На узбережжі Одещини вибухнула міна, є загиблий і травмований

У чорноморському курортному селищі Кароліно-Бугаз, що в Одеській області, на узбережжі вибухнула міна, внаслідок чого є загиблий і травмований.
Про це в суботу, 2 липня, повідомляє “Суспільне” з посиланням на начальника пресцентру Cил оборони Півдня України Наталію Гуменюк.
“У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області на узбережжі підірвалася міна”, – поінформувала Гуменюк.
“…Попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків. Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію”, – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 червня на Одещині чоловік насмерть підірвався на замінованому пляжі.
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