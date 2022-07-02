Home / В окупації / У ворожому полоні перебувають вісім голів міст і сіл, – АМУ

У ворожому полоні перебувають вісім голів міст і сіл, – АМУ

02/07/2022 20:51

У російському полоні перебувають вісім міських, сільських та селищних голів із різних регіонів України – Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Про це в суботу, 2 липня, повідомляє Асоціація міст України.

В Асоціації подякували всім, хто долучається до звільнення полонених людей, зокрема, спецпризначенцям, Збройним Силам України, віцепрем’єр-міністру – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірині Верещук.

“На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася”, – ідеться в повідомленні.

Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:

  • Дніпрорудненський міський голова Євгеній Матвєєв;
  • Вільхівський сільський голова Олександр Шмиголь,
  • Голопристанський міський голова Олександр Бабич;
  • Херсонський міський голова Ігор Колихаєв;
  • Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко;
  • Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно;
  • Хрестівський сільський голова Сергій Хільченко;
  • Новотроїцький селищний голова Петро Збаровський.

Асоціація міст України продовжує звертатися до міжнародних організацій з проханням про захист захоплених російським агресором посадовців місцевого самоврядування і закликає всіх долучитися до їхнього звільнення.

Читайте також:
Голів двох громад Херсонської області звільнили з полону

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На узбережжі Одещини вибухнула міна, є загиблий і травмований

У чорноморському курортному селищі Кароліно-Бугаз, що в Одеській області, на узбережжі вибухнула міна, внаслідок чого є загиблий і травмований. Про це в суботу, 2 липня, повідомляє “Суспільне” з посиланням...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse