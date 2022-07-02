У ворожому полоні перебувають вісім голів міст і сіл, – АМУ

У російському полоні перебувають вісім міських, сільських та селищних голів із різних регіонів України – Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Про це в суботу, 2 липня, повідомляє Асоціація міст України.

В Асоціації подякували всім, хто долучається до звільнення полонених людей, зокрема, спецпризначенцям, Збройним Силам України, віцепрем’єр-міністру – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірині Верещук.

“На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася”, – ідеться в повідомленні.

Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:

Дніпрорудненський міський голова Євгеній Матвєєв;

Вільхівський сільський голова Олександр Шмиголь,

Голопристанський міський голова Олександр Бабич;

Херсонський міський голова Ігор Колихаєв;

Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко;

Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно;

Хрестівський сільський голова Сергій Хільченко;

Новотроїцький селищний голова Петро Збаровський.

Асоціація міст України продовжує звертатися до міжнародних організацій з проханням про захист захоплених російським агресором посадовців місцевого самоврядування і закликає всіх долучитися до їхнього звільнення.

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