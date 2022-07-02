У ворожому полоні перебувають вісім голів міст і сіл, – АМУ

У російському полоні перебувають вісім міських, сільських та селищних голів із різних регіонів України – Херсонської, Запорізької та Харківської областей.
Про це в суботу, 2 липня, повідомляє Асоціація міст України.
В Асоціації подякували всім, хто долучається до звільнення полонених людей, зокрема, спецпризначенцям, Збройним Силам України, віцепрем’єр-міністру – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірині Верещук.
“На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася”, – ідеться в повідомленні.
Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:
Асоціація міст України продовжує звертатися до міжнародних організацій з проханням про захист захоплених російським агресором посадовців місцевого самоврядування і закликає всіх долучитися до їхнього звільнення.
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