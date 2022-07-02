Залужний показав на відео зачистку Зміїного від “русского духа”

Кадр відео

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, що зафіксувало зачистку острова Зміїний від російської військової техніки прицільними ударами.

Про це йдеться на ФБ-сторінці головкома в суботу, 2 липня.

“Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно, не впоралися з поставленим завданням. Ми «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне”, – ідеться в дописі Залужного.

На відео показано БПЛА “Байрактар”, що розвідує обстановку на острові Зміїний, групу техніки на великому причалі та прицільні удари по ній.

При цьому зазначено, що внаслідок атаки українських військ 1 липня на Зміїному знищено РСЗВ 2Б17М “Торнадо-Г”, паливозаправник, три одиниці автотранспорту, склад боєкомплекту та склад паливно-мастильних матеріалів росіян.

Нагадаємо, вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїний. Після цього острів залишили російські війська, евакуювавшись катерами й вертольотами. Один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Зміїний був вкритий пожежею. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відеосюжет про атак ЗСУ на Зміїний.

1 липня Залужний повідомив, що близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційних ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний, де раніше росіяни нібито “завершили виконання завдань”.

Натомість ЗСУ провели дорозвідку покинутого противником острова і завдали нового артудару, знищивши, за даними ОК “Південь”. залишки російських озброєнь на Зміїному, зокрема РСЗВ “Град” і ЗРК “Панцир”.

Читайте також:

На Зміїному ЗСУ чинили тиск на росіян ракетами “Гарпун”, – Пентагон