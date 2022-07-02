На Зміїному ЗСУ чинили тиск на росіян ракетами “Гарпун”, – Пентагон

Пентагон не вважає “жестом доброї волі” відступ Росії з острова Зміїний – до цього окупантів змусили українські ракети, зокрема Harpoon.

Про це заявив журналістам високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, ідеться в повідомленні на сайті Пентагону 1 липня.

“Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, у тому числі за допомогою ракет “Гарпун”, які вони нещодавно придбали й атакували корабель постачання”, – сказав представник.

Він відзначив важливість поповнення запасів на цьому “безлюдному й пустельному” острові.

“Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звісно, Росія залишила острів”, – зазначив чиновник.

“Результатом цього є те, що Україні набагато легше захищати Одесу і в майбутньому мати можливість зняти контроль Росії за морськими шляхами”, – зазначено на сайті Пентагону.

Як інформувала “Новинарня“, вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїний, після чого його залишили російські війська, евакуювавшись катерами й вертольотами. При цьому один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Зміїний був вкритий пожежею. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.

Увечері 1 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційних ударів фосфорними бомбами по Зміїному. Після цього залишки російської техніки на острові знищили українські військові.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що Данія надасть Україні протикорабельні ракети Harpoon. 9 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже посилила берегову оборону комплексами Harpoon.

ЗМІ ще в середині листопада 2021 року інформували, що Україна почала переговори з Америкою про закупівлю протикорабельних ракет Harpoon.

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