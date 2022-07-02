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ЗСУ новими ударами зачистили Зміїний від російської техніки

02/07/2022 09:00

Авіаударами по острову Зміїний із запалювальними снарядами росіяни намагалися випалити власну покинуту техніку. Натомість ЗСУ провели дорозвідку покинутого противником острова і завдали нового артудару, знищивши залишки російських озброєнь на Зміїному, зокрема РСЗВ “Град” і ЗРК “Панцир”.

Про це йдеться у зведенні командування ОК “Південь”, оприлюдненому в ніч на 2 липня.

Речник оперативного командування зазначив, що протягом минулої доби ворог завдавав авіаційних ударів (загалом шість) не лише по Херсонщині та Миколаївщині, а й по острову Зміїний.

“Парою винищувачів запалювальним боєприпасами рашисти намагалися випалити «залишки доброї волі», що лишилися по них на острові Зміїному у вигляді покинутої техніки. Вже знайома тактика «невлучання» і тут була продемонстрована в кількох варіантах”, – розповів представник ОК “Південь”.

“Тим часом військова операція із зачищення Зміїного від вражин триває. Протягом дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню «Град», ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», три одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено”, – зазначено у зведенні.

Нагадаємо, вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїний, після чого його залишили російські війська, евакуювавшись катерами й вертольотами. При цьому один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Зміїний був вкритий пожежею. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.
1 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційних ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний, де раніше росіяни нібито “завершили виконання завдань”.

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