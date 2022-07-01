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Відступаючи зі Зміїного, ворог міг замінувати територію та води, – ОК “Південь”

01/07/2022 09:03

Російські загарбники, відступаючи зі Зміїного, могли вдатися до мінування території острова і навколишніх вод.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування “Південь” у п’ятницю, 1 липня.

“Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова. За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс “Тор”, один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів. А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК “Тор”, реактивну систему залпового вогню “Торнадо-Г” та над морем втратили гелікоптер”, – йдеться в повідомленні.

В ОК “Південь” наголошують, що “операція триває”, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.

Українські військові ретельно перевіряють ситуацію.

“Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму”, – ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району.

“Обійшлось без руйнувань та втрат” – зазначають в ОК “Південь”.

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