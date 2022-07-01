Відступаючи зі Зміїного, ворог міг замінувати територію та води, – ОК “Південь”

Російські загарбники, відступаючи зі Зміїного, могли вдатися до мінування території острова і навколишніх вод.
Про це йдеться в повідомленні оперативного командування “Південь” у п’ятницю, 1 липня.
“Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова. За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс “Тор”, один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів. А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК “Тор”, реактивну систему залпового вогню “Торнадо-Г” та над морем втратили гелікоптер”, – йдеться в повідомленні.
В ОК “Південь” наголошують, що “операція триває”, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.
Українські військові ретельно перевіряють ситуацію.
“Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму”, – ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району.
“Обійшлось без руйнувань та втрат” – зазначають в ОК “Південь”.
Читайте також:
Підбитий ворожий вертоліт Ка-52 зробив “жест доброї волі” – впав у море біля Зміїного
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
“Нафтогаз” планує наростити імпорт пального з 5,6 тисяч тонн у червні до 15,6 тисяч тонн у липні і стати “лідером на ринку” нафтопродуктів за декілька місяців. Про це в...
Україна закликає держави Каспійського моря змусити Росію припинити удари з цього регіону
Окупант Михайло Куліков, що з танка обстрілював будинок у Чернігові, визнав у суді свою провину
“Допитували, чому ми так заможно живемо, і готували до розстрілу”
Україна отримає 600 танків, близько 500 одиниць артилерії, РСЗВ та системи ППО, – Байден
Дерусифікація у Львові: міськрада перейменувала вулиці, замість Некрасова – Руфа
Президент Індонезії в Москві передав послання Зеленського Путіну
Відступаючи зі Зміїного, ворог міг замінувати територію та води, – ОК “Південь”
Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Одещині зросла до 17 людей
Ракетний удар по Одещині: зруйновано багатоповерхівку, багато загиблих. ОНОВЛЕНО
Указом президента посмертно нагороджені одразу 223 воїни ЗСУ
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02