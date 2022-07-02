Генштаб відзвітував про ювілейну 800-ту знищену артсистему росіян

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 2 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 120 військовослужбовців противника, 5 танків, 8 БПЛА тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,

танків – 1582 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3737 (+1),

артилерійських систем – 800 (+4),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 186,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),

крилатих ракет – 144 (+1),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4),

спеціальної техніки – 61.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 1 липня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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