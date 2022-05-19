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Австралія передає Україні ще 20 бронеавтомобілів Bushmaster

19/05/2022 15:37

Австралія передає Україні ще 20 бронеавтомобілів Bushmaster.

Про це у четвер, 19 травня, повідомив міністр оборони Пітер Даттон.

“Уряд Австралії надає подальшу підтримку народу України, передаючи уряду України 14 бронетранспортерів (БТР) M113 і ще 20 захищених транспортних засобів Bushmaster (PMV)”, – наголосив він.

Також країна доставить в Україну 60 палетів медичних товарів від громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки й Австралійської організації з ядерної науки та технологій. За словами міністра, ця допомога підтримуватиме Україну під час жорстокого вторгнення РФ.

“Нова підтримка України в розмірі $60,9 млн (14 БТР коштують $12 млн, а 20 PMV – $48,9 млн) збільшує загальний внесок Австралії на сьогоднішній день до понад $285 млн. Уряд Австралії продовжуватиме визначати можливості для подальшої військової допомоги в тих випадках, коли він зможе швидко надати необхідний потенціал Збройним Силам України”, – зауважив Пітер Даттон.

Bushmaster – австралійський повнопривідний бронеавтомобіль. Може перевозити дев’ятьох людей із запасами їжі та набоїв на три дні автономного спротиву.

M113 — гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн.

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