Фото: Василь Мірошниченко/Facebook

Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster, про надання яких нещодавно просив президент Володимир Зеленський.

Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у фейсбуці.

“На запрошення міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передання техніки Україні. Австралія передає 20 “Бушмастерів” ціною 50 мільйонів AUD“, – написав він.

У доларах США вартість техніки становить 30 млн.

Дипломат назвав передання броньовиків історичним моментом.

За його словами, австралійські фахівці зазначають, що це було найшвидше рішення щодо надання військової допомоги в історії країни.

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