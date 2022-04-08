Home / Війна / Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster

Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster

08/04/2022 09:59

Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster, про надання яких нещодавно просив президент Володимир Зеленський.

Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у фейсбуці.

“На запрошення міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передання техніки Україні. Австралія передає 20 “Бушмастерів” ціною 50 мільйонів AUD“, – написав він.

У доларах США вартість техніки становить 30 млн.

Дипломат назвав передання броньовиків історичним моментом.

За його словами, австралійські фахівці зазначають, що це було найшвидше рішення щодо надання військової допомоги в історії країни.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 44 – 08.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Бородянці під завалами знайшли вже 26 загиблих. ФОТО

У Бородянці Київської області з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих. Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. ” (…) розібрали (руїни, –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse