ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 147 – 20.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Український військовий із дитиною Фото: Reuters

Вдень

Сили спецоперацій ЗСУ здобули дані на військових 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ, які причетні до звірств у Бучі. Про це інформує Центр національного спротиву.

11-та година

Генштаб ЗСУ і ГУР МОУ повідомляють: Україна проводить дослідження та розмінування острова Зміїний. Звідти евакуювали кота.

В ході операції військовослужбовці Головного управління розвідки провели роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування.

Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА “Орлан-10”, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

На острові встановили український прапор замість рашистського триколора.

“Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації”, – зазанчили в ГУР.

11:30

До Києва поїздом приїхали міністри закордонних справ Чехії 0 Ян Ліпавський та Австрії – Александр Шалленберг.

Dorazil jsem do Kyjeva. Cestujeme společně s rakouským ministrem zahraničí @a_schallenberg. Po dlouhé době jsem znovu viděl kolegy z našeho místního velvyslanectví. Čekají mě jednání s představiteli Ukrajiny. pic.twitter.com/pVfHoOiLSL — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022

“Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну”, – повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

Glad to finally be back in #Ukraine with my dear colleague @JanLipavsky.

Devastating to see what #Russia‘s brutal war of aggression has been doing to this beautiful country and its people. We will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/WY83BU3NmP — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) July 20, 2022

9:40

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що “за тиждень-два” обласний центр закриють на деякий час для нейтралізації колаборантів та зрадників.

Як сказав він у відеозверненні, від 19 липня надійшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз влада їх обробляє та перевіряє інформацію.

“Місто закриємо на день чи два. Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо”.

9:25

Уранці російські окупанти завдали ракетно-артилерійських ударів по Харкову, район Салтівка. На зупинці громадського транспорту загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед загиблих хлопчик віком 13 років, чоловік та жінка. Ще одна жінка 72 років отримала поранення.

Ранок

У Луганській області вночі російські загарбники із реактивних систем залпового вогню “Град” обстріляли Білогорівку, повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

“Реактивну артилерію застосували окупанти 19 липня увечері. Після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ «Град» били по Білогорівці”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на межі з Донеччиною за минулу добу, 19 липня, росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з “Градів”, і навіть застосовували авіацію.

9:30

Сумщина. Ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З восьмої ранку росіяни почали гатити через кордон, попередньо з мінометів, – голова ОВА Дмитро Живицький.

Ранок

Російські ЗМІ показали результати результат ракетного удару Збройних сил України 19 липня по Антоновському мосту в тимчасово окупованому Херсоні.

У кадрі видно до десятка наскрізних отворів – вирв на дорожному полотні мосту.

Міст пошкоджено, але він поки що залишається придатним до експлуатації. По ньому продовжують їздити автомобілі.

8:50

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали (за даними Генерального штабу ЗСУ):

особового складу – близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,

танків –1 700 (+9),

бойових броньованих машин – 3 905 (+13),

артилерійських систем – 856 (+5),

РСЗВ – 250 (+2),

засобів ППО – 113,

літаків – 221 (+1),

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),

крилатих ракет – 167,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2775 (+8),

спеціальної техніки – 70.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 19 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Восьма година

На Донеччині минулої доби внаслідок російських атак загинули п’ятеро мирних жителів, повідомляє начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 19 липня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двох у Краснопіллі, одного у Краматорську, одного у Соледарі та одного в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення”, – написав він у ФБ.

Ранок

У Миколаївській області російські окупанти вночі обстріляли дві громади Баштанського району.

Близько 02:00–02:30 під обстріл потрапило смт Березнегувате, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятували дві людини.

Також приблизно в цей час під ворожий обстріл потрапили об’єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ.

Орієнтовно з 2:20 до 3:00 неодноразово була обстріляна територія Баштанської громади. Вибухи пролунали біля кількох населених пунктів. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі, інформує пресслужба Миколаївської ОВА.

7:25

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається.

Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка, – інформація з ранкового зведення ГШ ЗСУ.

7:25

За наявною інформацією, командування Північного флоту РФ проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів, – ГШ ЗСУ.

7:25

На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет “Калібр”.

Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки.

В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне виконання вогневих завдань по командних пунктах і базах логістичного забезпечення ворога, – з ранкового зведення ГШ ЗСУ.

Напередодні

Збройні сили України знищили на Херсонщині сучасну російську радіолокаційну станцію 48Я6-К1 “Подлет-К1”. Ця РЛС вартістю 700 млн рублів розташовувалася на одній з недобудованих баз відпочинку в селищі Лазурне Скадовського району, що за 110 км від лінії фронту.

7:25

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 6:00 про бойові дії на Донбасі:

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

Ворог веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки.

Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.

3:35

В ОК “Південь” розповіли зокрема про бойові дії в небі та втрати противника:

▫️ Парою наших крилатих штурмовиків по складу боєкомплекту і скупченню техніки в районі Снігурівки було нанесено ракетний удар, а парою Мі-24 – авіаційний удар по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

▪️ Реактивною системою залпового вогню «Смерч» ворог обстріляв Брезнегувате. Зруйновано два та пошкоджено п’ять приватних будинків. Людських втрат нема.

Трохи згодом атаку повторив ворожий винищувач, який випустив по Березнегуватому п’ять ракет повітряного базування. Ворог бив у район переправи та по сільськогосподарських угіддях. Без втрат.

▪️ Артилерією 152-го калібру з тимчасово окупованої Херсонщини знов гатили по Миколаєву, снаряди влучили в район консервного заводу. Також обстріляно Галіцинове, де влучання відбулось у поле на околиці. Без втрат.

▪️ Намагаючись протидіяти нашим повітряним атакам, ворожий винищувач Су-35 випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу “повітря – повітря”. Наших втрат нема.

▫️ А ось у сам винищувач збитий нашим зенітним ракетним підрозділом. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини.

▪️ В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат.

▫️ У відповідь нашими гелікоптерними парами атаковано скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного . Як результат – частково знищена мінометна батарея.

▫️ Пара наших штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ “Град” в районі Давидового Брода та Тернових Под.

▫️ Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник вразив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються.

▫️ Нашими ракетно-артилерійським підрозділами нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.

Підтверджені втрати противника наразі складають: 42 рашист, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 РСЗВ «Град», 3 гаубиці “Мста-Б” і 1 “Гвоздика”, 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайних, також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

▪️ По Одещині вночі ворог наніс ракетний удар із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, імовірно Х-59, була знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

Вночі

Президент Російської Федерації Володимир Путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування українського контрнаступу в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, інформує Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 19 липня.

Після другої

Російські військові вночі обстріляли житловий квартал міста Нікополь на Дніпропетровщині, випустивши з РСЗВ “Град” понад 30 снарядів. Зруйнували й пошкодили приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки.

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Читайте про ДЕНЬ 137 ОБОРОНИ, 10.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 138 ОБОРОНИ, 11.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 139 ОБОРОНИ, 12.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 140 ОБОРОНИ, 13.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 141 ОБОРОНИ, 14.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 142 ОБОРОНИ, 15.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 143 ОБОРОНИ, 16.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 144 ОБОРОНИ, 17.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 145 ОБОРОНИ, 18.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 146 ОБОРОНИ, 19.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.