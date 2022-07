ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 147 – 20.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Сили спецоперацій ЗСУ здобули дані на військових 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ, які причетні до звірств у Бучі. Про це інформує Центр національного спротиву.

Генштаб ЗСУ і ГУР МОУ повідомляють: Україна проводить дослідження та розмінування острова Зміїний. Звідти евакуювали кота.

В ході операції військовослужбовці Головного управління розвідки провели роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування.

Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА “Орлан-10”, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

На острові встановили український прапор замість рашистського триколора.

“Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації”, – зазанчили в ГУР.

До Києва поїздом приїхали міністри закордонних справ Чехії 0 Ян Ліпавський та Австрії – Александр Шалленберг.

“Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну”, – повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

Glad to finally be back in #Ukraine with my dear colleague @JanLipavsky.

Devastating to see what #Russia‘s brutal war of aggression has been doing to this beautiful country and its people. We will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/WY83BU3NmP

— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) July 20, 2022