МО РФ назвало ім’я командувача військ “Схід”, яке бере участь у вторгненні в Україну

Міноборони Росії вперше офіційно назвало ім’я командувача угрупуванням російських військ “Схід”, яке бере участь у вторгненні в Україну. Це генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Про це йдеться в офіційному повідомленні російського оборонного відомства, пише ВВС.

Так, за інформацією міноборони РФ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу “проінспектував” російське угруповання “Схід”, яке бере участь у вторгненні в Україну.

Командувач угруповання генерал-лейтенант Рустам Мурадов доповів “про ситуацію та хід виконання поставлених бойових завдань з розгрому сил противника у зоні відповідальності”.

Шойгу дав вказівки генералу Мурадову на “пріоритетне знищення високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності противника”.

Що відомо про Мурадова

З 2018 року Рустам Мурадов був заступником командувача військ південного військового округу, а з листопада 2020 по вересень 2021 року командував російським миротворчим контингентом у Нагірному Карабаху. Саме Карабахом він і запам’ятався.

У Вірменії до цього рішення поставилися вкрай насторожено, оскільки Мурадов народився у дагестанському селі з переважно азербайджанським населенням. Сам генерал, однак, заявляв, що у офіцера не повинно бути поняття нації.

У 1996 році у віці 23 років Мурадова нагородили першим орденом Мужності. Це сталося після операції із захоплення Верхнього Центороя у Чечні.

“Тоді молодий лейтенант Рустам Мурадов командував розвідувальною ротою 136 бригади в Буйнакську”, – писала про нього газета міністерства оборони “Червона зірка”.

Другий орден мужності він отримав у 2000 році за захоплення штабу Аслана Масхадова у Датої. Тією операцією командував генерал-майор Володимир Шаманов. До 2009 року Мурадов продовжував служити в Чечні, командуючи 17-ю мотострілецькою бригадою в Шалі, після чого перевівся за ротацією в Забайкалля.

Мурадов не брав участі у п’ятиденній війні у Грузії у 2008 році, оскільки на той час командував бригадою у східному військовому окрузі.

Коли у 2014 році розпочалася війна на сході України, він вчився у військової академії генерального штабу. У 2016 році, коли активні бойові дії на Донбасі припинилися, Мурадов став представником Росії у спільному російсько-українському центрі контролю за припиненням вогню.