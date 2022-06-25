У Росії змінили генералів, які командують військами на війні в Україні

Сергій Суровкін. Фото - з Вікіпедії

З початку червня вище командування Росії відсторонило командувачів військ, які воюють в Україні, і натомість призначило інших генералів.

Міноборони РФ назвало імена нових командувачів: групи військ “Центр” – Олександр Лапін, Південного угруповання військ – головком Повітряно-космічних сил РФ Сергій Суровікін.

Про це повідомляє ІnformNapalm з посиланням на дані МО РФ.

Обидва генерали були в керівництві операції РФ у Сирії.

Суровікін у 2017 командував контингентом російських військ, потім у 2019 році – повторно був відряджений у Сирію. Має дві зірки Героя Росії.

Генерал-полковник Олександр Лапін, якого призначено керувати групою військ “Південь”, з листопада 2017 року є командувачем військами Центрального військового окургу. Перед цією посадою він командував штабом угрупування військ РФ у Сирії, а отже, Лапін та Суровікін працювали в Сирії разом в один час.

Про те, що вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні, повідомила британська розвідка, пише “Європейська правда”.

Зокрема, був відсторонений командувач Повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков. Дворніков певний час, ймовірно, виконував обов’язки головного оперативного командира в Україні.

Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі.

Протягом понад тридцяти років, як стверджується у звіті британської розвідки, кар’єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.

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