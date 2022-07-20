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Міноборони РФ назвало ім’я командувача військ “Захід”, що бере участь у вторгненні в Україну

20/07/2022 13:19

У міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Сергій Шойгу “проінспектував” угруповання військ “Захід” та назвали четвертого генерала, який командує угрупованням повномасштабного вторгнення до України.

Про це в середу, 20 липня, інформує “РИА Новости”.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито “проінспектував” угруповання військ “Захід” на тимчасово окупованих територіях України і заслухав доповідь генерал-лейтенанта Андрія Сичового “щодо поточної обстановки та бойових завдань, що виконуються в зоні його відповідальності”.

 

Хто такий Андрій Сичовий

Андрій Сичовий, якого Шойгу назвав командувачем угруповання “Захід”, до листопада 2021 року командував 8-ю гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу.

У лютому 2022 року ЄС запровадив персональні санкції проти Сичового у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України.

На відміну від трьох інших командувачів угруповань російської армії в Україні, прізвище цього воєначальника не траплялося в новинах.

Андрій Сичовий (ліворуч) та Сергій Шойгу

Генерал Сичовий — четвертий командувач окупаційних угруповань в Україні, чиє прізвище назвали в РФ.

Спочатку були розсекречені генерали Олександр Лапін та Сергій Суровікін (“Центр” і “Південь” відповідно), а також Рустам Мурадов, який воював у Чечні та очолював російський контингент у Нагірному Карабаху у 2021 році.

Російський генерал-лейтенант Андрій Сичовий внесений у базу проєкту “Миротворець”.

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