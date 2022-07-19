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Росія приготувала для бурятів-відмовників не почесті, а СІЗО

19/07/2022 22:14

Росія держава у своєму стилі всіх “неугодних”, хто хоч на крок відступив від системи, перетворює на злочинців перед суспільством та викреслює їх зі списків громадян.

Як повідомила президент Фонду “Вільна Бурятія” Олександра Гармажапова, одразу семеро бурятів-контрактників ЗС РФ написали рапорти про відмову воювати з Україною. Але російське командування їх не відпускає. Натомість відмовників відправляють у СІЗО під Луганськом і не дають їм повернутися додому.

Олександра Гармажапова передала журналістам аудіозаписи розповідей військових із Бурятії про те, що вони написали рапорти про відмову воювати в Україні.

“Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто почалися погрози з боку командування… Погрожували на рапорти, говорили, що в ППД (пункт постійної дислокації) ніхто не потрапить, приїжджав начальник військово-слідчого відділу по Дніпропетровській і Херсонській області. Говорили, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють всіх туди”, — розповів один із військових.

За словами бурята, командування вивозить відмовників у військову комендатуру групами по 8-10 осіб. Після цього військових, які не хочуть воювати, по 3-4 дні тримають у гаражі. Годують лише раз на день. Після перебування в закритому гаражі відмовників відправляють в СІЗО під Луганськом, що відкрили на базі реабілітаційного центру.

“Змушували писати пояснювальні, що ми не відмовляємося вести бойові дії. Тобто рапорти ніхто не приймав, ніхто не підписував, рвали, змушували писати різні пояснювальні. Рапорти розглянуті не були донині. Вже з подачі першого рапорту пройшло півтора тижня. Ніяких зрушень немає”, – розповіли буряти-відмовники.

Крім цього, стало відомо, що ще одного військового, який чотири місяці воював проти України і написав рапорт, не відпустили додому і відвезли в прокуратуру. Мати бурята розповіла, що в її сина дві контузії, але його все одно змушують воювати та не приймають його рапорт з відмовою.

Як повідомляє джерело, рапорти про відмову написали вже 77 осіб із Бурятії. Приводом називають те, що “в бригаді не залишилося жодного танка”, і особовий склад “залишили на смерть”.

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