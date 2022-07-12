Home / Світ / Росія / Уже 500 військових з Бурятії розвірвали контракт з армією РФ

Уже 500 військових з Бурятії розвірвали контракт з армією РФ

12/07/2022 11:31

Вже близько 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому.

Про це в понеділок, 11 липня, пише The Insider.

Очільниця Фонду “Свободная Бурятия” Олександра Гармажапова розповіла, що згідно із законом, контрактники мають повне право розірвати контракт і не воювати в Україні, проте їм погрожуть кримінальними справами, замикають, відбирають телефони, не приймають рапорти.

“До 20 тувинців зараз замкнено у комендатурі одного з окупованих районів на сході України. Вони бояться, що їх відправлять на передову без екіпірування”, – зазначила вона.

Гармажапова нагадала, що тиждень тому було опубліковано звернення дружин військовослужбовців із Бурятії, які просили замінити їх на інших чоловіків і повернути їх додому. Насправді їхні чоловіки вже поверталися додому, але на момент публікації звернення їх розвернули, деяким довелося вистрибувати з автобуса на ходу.

“На момент запису відео їхні чоловіки вже написали рапорти про розірвання контракту. Але вийшло так, що після появи їхнього відеозвернення в мережі автобус із цими чоловіками, які вже їхали додому, розвернули, і їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів”, – додала вона.

Читайте також:
Бурятка вийшла на пікет у РФ: впізнала сина серед полонених в Україні

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

10-річна чемпіонка світу з шашок під час вуличних партій назбирала для ЗСУ 21 тисячу та передала у Фонд Притули

10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова під час вуличних партій назбирала для Збройних сил України 21 тисячу гривень та передала у Благодійний фонд Сергія Притули. Про це Притула...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse