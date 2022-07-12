Уже 500 військових з Бурятії розвірвали контракт з армією РФ

Вже близько 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому.
Про це в понеділок, 11 липня, пише The Insider.
Очільниця Фонду “Свободная Бурятия” Олександра Гармажапова розповіла, що згідно із законом, контрактники мають повне право розірвати контракт і не воювати в Україні, проте їм погрожуть кримінальними справами, замикають, відбирають телефони, не приймають рапорти.
“До 20 тувинців зараз замкнено у комендатурі одного з окупованих районів на сході України. Вони бояться, що їх відправлять на передову без екіпірування”, – зазначила вона.
Гармажапова нагадала, що тиждень тому було опубліковано звернення дружин військовослужбовців із Бурятії, які просили замінити їх на інших чоловіків і повернути їх додому. Насправді їхні чоловіки вже поверталися додому, але на момент публікації звернення їх розвернули, деяким довелося вистрибувати з автобуса на ходу.
“На момент запису відео їхні чоловіки вже написали рапорти про розірвання контракту. Але вийшло так, що після появи їхнього відеозвернення в мережі автобус із цими чоловіками, які вже їхали додому, розвернули, і їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів”, – додала вона.
Читайте також:
Бурятка вийшла на пікет у РФ: впізнала сина серед полонених в Україні
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!