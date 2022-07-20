На Донеччині за добу від ворожих обстрілів загинули п’ятеро людей

На Донеччині минулої доби внаслідок російських атак загинули п’ятеро мирних жителів.
Про це вранці в середу, 20 липня, повідомляє начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За 19 липня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двох у Краснопіллі, одного у Краматорську, одного у Соледарі та одного в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення”, – написав він.
Кириленко зауважив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом від 24 лютого на Донеччині загинув щонайменше 631 цивільний, поранено 1626 людей.
Читайте також:
Українські військові знищили під Слов’янськом російську ДРГ із 18-ї дивізії. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!