На Донеччині за добу від ворожих обстрілів загинули п’ятеро людей

На Донеччині минулої доби внаслідок російських атак загинули п’ятеро мирних жителів.

Про це вранці в середу, 20 липня, повідомляє начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 19 липня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двох у Краснопіллі, одного у Краматорську, одного у Соледарі та одного в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення”, – написав він.

Кириленко зауважив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом від 24 лютого на Донеччині загинув щонайменше 631 цивільний, поранено 1626 людей.

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