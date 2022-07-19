Українські військові знищили під Слов’янськом російську ДРГ із 18-ї дивізії. ВІДЕО

У районі Слов’янська Донецької області українські військові ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу з 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС Російської Федерації.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео в вівторок, 19 липня, поширила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Мухи в’ються над знищеною в районі Слов’янська російською диверсійно-розвідувальною групою. Українські воїни-десантники та їх побратими з ОЗСП “Омега” Національної гвардії України не терплять зайд”, – йдеться в повідомленні.

На кадрах видно тіла щонайменше трьох російських окупантів. Їхні шеврони свідчать про те, що це військовослужбовці 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ (ВЧ 05812), вона базується у селищі Гарячі Ключі на Курильському острові Ітуруп (Сахалінська область). Це понад 7,5 тис. км від Слов’янська Донецької області.

Військовий журналіст Юрій Бутусов зазначає, що російських окупантів знищили військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади, що обороняють Україну на Слов’янському напрямку.

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