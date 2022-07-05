ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 132 – 05.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Українські HIMARS працюють по арсеналах противника на Донеччині. Фото: Генштаб ЗСУ

Ранок

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків –1594 (+5),

бойових броньованих машин – 3772 (+18),

артилерійських систем – 806 (+2),

РСЗВ – 247 (+1),

засобів ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2),

крилатих ракет – 144,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5),

спеціальної техніки – 65.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 4 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Ранок

Збройні сили України отримали танки від Польщі та Чехії. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував країнам-партнерам за допомогу.

Ранок

У ході спецоперації в Києві контррозвідка Служби безпеки затримала помічника-консультанта народного депутата України. За даними спецслужби, він був російським агентом та здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Від джерел у правоохоронних органах ЗМІ стало відомо, що зрадник був помічником народного депутата Юрія Здебського (учасника АТО у 2014-2016 роках, полковника, який у 2019 році пройшов до Верховної Ради від партії “Слуга народу” на Харківщині).

11-та година

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України показала свою бойову роботу.

10:30

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ спалили підрозділ бронетехніки росіян.

“На одному з напрямків ведення бойових дій в результаті проведення заходів розвідки було виявлено підрозділ броньованої техніки противника. В результаті точних блискавичних ударів артилерії житомирських десантників час перебування в Україні чергових російських загарбників закінчився назавжди”, – йдеться в повідомленні Командування ДШВ.

10:20

Сумщина. Голова ОВА Дмитро Живицький про обстріли території області росіянами через кордон:

За ніч росіяни обстріляли території п’яти громад: Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська. Понад 60 пострілів (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).

Після 21-ї години тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних прильотів, 5 пострілів із САУ.

О пів на 11-ту зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці.

Майже о четвертій ранку по одному з підприємств Шостки був ракетний удар. Одна людина поранена

Після четвертої ранку по околиці Середина-Буди було 8 мінометних прильотів та 12 із САУ. Пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

Майже о п’ятій ранку по Шалигінській громаді вівся мінометний вогонь, 8 прильотів.У той же час зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 прильотів.

Майже о сьомій ранку по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли.

8:45

59-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені Якова Гандзюка показала, як якісно, аж “іскрить”, стримує російські війська на півдні України – воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога.

7:45

Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду в Криворізькому районі. У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці – по одній з вулиць. Село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали, – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

7:40

Воїни 93 омбр ЗСУ “Холодний Яр” плідно попрацювали останніми днями і діляться деякими результатами своєї роботи – відео з детонуючою і палаючою технікою росіян.

7:10

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині, – ГШ ЗСУ.

7:10

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вчиняв обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині, – ГШ ЗСУ.

7:10

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по місту Харкову.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають.

Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.

За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

Після сьомої

Російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Після шостої

Зранку російська армія випустила на Дніпропетровську область сім ракет. Шість із них збили українські військові – над Дніпром та Синельниківським районом, повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали, ніхто не постраждав.

У місті Покров “приліт” стався у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ теж відзвітували про результативну роботу своєї ППО. “Результат відбиття ранкової ракетної атаки на Дніпро та область – 6 збитих ворожих ракет”.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.