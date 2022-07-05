Британія надає Україні ще £100 мільйонів безпекової допомоги

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за виділення ще 100 млн фунтів стерлінгів безпекової допомоги.

Про це глава держави написав у вівторок, 5 липня, в твітері.

“Провів перемовини з Борисом Джонсоном. Подякував за незмінну підтримку України – нещодавнє рішення надати £1 млрд безпекової допомоги й сьогоднішнє щодо £100 млн”, – зазначив Зеленський.

Він обговорив із Джонсоном продовольчу безпеку для світу та безпекові гарантії для України, а також подякував за готовність Великої Британії прийняти наступну конференцію з відновлення України URC2023.

Провів перемовини з @BorisJohnson. Подякував за незмінну підтримку 🇺🇦 – нещодавнє рішення надати £1 млрд безпекової допомоги й сьогоднішнє щодо £100 млн. Говорили про продовольчу безпеку для світу й безпекові гарантії для 🇺🇦. Вдячні за готовність 🇬🇧 прийняти #URC2023. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2022

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