Британія надає Україні ще £100 мільйонів безпекової допомоги

Про це глава держави написав у вівторок, 5 липня, в твітері.
“Провів перемовини з Борисом Джонсоном. Подякував за незмінну підтримку України – нещодавнє рішення надати £1 млрд безпекової допомоги й сьогоднішнє щодо £100 млн”, – зазначив Зеленський.
Він обговорив із Джонсоном продовольчу безпеку для світу та безпекові гарантії для України, а також подякував за готовність Великої Британії прийняти наступну конференцію з відновлення України URC2023.
Провів перемовини з @BorisJohnson. Подякував за незмінну підтримку 🇺🇦 – нещодавнє рішення надати £1 млрд безпекової допомоги й сьогоднішнє щодо £100 млн. Говорили про продовольчу безпеку для світу й безпекові гарантії для 🇺🇦. Вдячні за готовність 🇬🇧 прийняти #URC2023.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2022
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