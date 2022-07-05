Росіяни масовано обстріляли центр Слов’янська. ВІДЕО

Російська армія завдала масованого обстрілу по Слов’янську Донецької області.
Про це вдень у вівторок, 5 липня, повідомив мер міста Вадим Лях.
“Слов‘янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях. Додаткову інформацію повідомлю пізніше”, – йдеться в повідомленні.
У соцмережах поширюють результати удару по місту:
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