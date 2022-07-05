Потрапив під “Град”: лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов отримав складне поранення на фронті

Сергій Філімонов

Лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов отримав складне поранення на фронті. Захисника України евакуюють в Дніпро.

Про це він повідомив у вівторок, 5 липня, в телеграмі.

“Нас накрило “Градом”. Мене поранило. Дістали вже вісім осколків. Евакуюють в Дніпро”, – написав він.

Лідер молодіжного руху “Гонор”, колишній керівник київського осередку “Цивільного Корпусу “Азов” та київського осередку партії “Національний корпус”, відомий також як організатор та учасник ініціатив проти забудови, на підтримку політв’язнів і жертв політичних злочинів.

Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сєнцова “Носоріг”.

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