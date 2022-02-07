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Netflix купив права на показ драми Сенцова “Носоріг”

07/02/2022 11:55

Стримінговий сервіс Netflix придбав права на показ фільму “Носоріг” Олега Сенцова.

Про це режисер повідомив у понеділок, 7 лютого, у фейсбуці.

Онлайн-прем’єра кримінальної драми відбудеться наприкінці весни.

“Носоріг” стане одним із небагатьох українських фільмів, що потрапив у колекцію цього стримінгу.

Нагадаємо, в Україні стрічка вийде у кінопрокат 17 лютого 2022 року.

Зйомки фільму “Носоріг” відбувалися в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Головні ролі у фільмі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова.
Оператором-постановником стрічки виступив польський оператор Богуміл Годфреюв, який працював над фільмом “Чоловіча справа” (номінований на “Оскар”).

Світова прем’єра фільму відбулася 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі “Горизонти”. “Носоріг” створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

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Україна

Netflix купив права на показ драми Сенцова “Носоріг”

Стримінговий сервіс Netflix придбав права на показ фільму “Носоріг” Олега Сенцова. Про це режисер повідомив у понеділок, 7 лютого, у фейсбуці. Онлайн-прем’єра кримінальної драми відбудеться наприкінці весни. “Носоріг” стане...

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