Фільм Сенцова “Носоріг” переміг на кінофестивалі в Швеції

Кадр із фільму "Носоріг"

Кримінальна драма режисера Олега Сенцова “Носоріг” перемогла на Stockholm International Film Festival у Швеції.

Як передає “Новинарня” в четвер, 18 листопада, про це йдеться у повідомленні на сторінці Стокгольмського міжнародного кінофестивалю.

Стрічку визнали “Найкращим фільмом”, а виконавець головної ролі Сергій Філімонов став “Найкращим актором”.

“Носоріг” розповідає про хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Там він починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Стрічка заснована на реальних подіях того часу.

“Ми показуємо правдиві 90-ті, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія”, – йдеться в описі фільму.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зйомки фільму проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Головні ролі у фільмі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова.

Оператором-постановником стрічки виступив польський оператор Богуміл Годфреюв, який працював над фільмом “Чоловіча справа” (номінований на “Оскар”).

Світова прем’єра фільму відбулася 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі “Горизонти”. “Носоріг” створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

Читайте також:

“Мені прикро”: Сенцов попросив вибачення за грубі вислови його сестри про Україну

Олег Сенцов: Зараз якщо ти розмовляєш російською – підтримуєш цим ворога. ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ’Ю