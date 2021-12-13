Стала відома дата виходу в прокат “Носорога” Олега Сенцова

Скріншот із фільму

Кіно колишнього бранця Кремля, режисера Олега Сенцова “Носоріг” вийде у прокат 17 лютого 2022 року.

Про це він повідомив у понеділок, 13 грудня, в фейсбуці.

“Поринь у лихі 90-ті”, – мовиться у слогані фільму.

Зйомки фільму “Носоріг” проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Головні ролі у фільмі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова.

Оператором-постановником стрічки виступив польський оператор Богуміл Годфреюв, який працював над фільмом “Чоловіча справа” (номінований на “Оскар”).

Світова прем’єра фільму відбулася 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі “Горизонти”. “Носоріг” створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

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