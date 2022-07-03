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Генштаб: Сили оборони України були змушені відійти з Лисичанська

03/07/2022 19:30

Щоб зберегти особовий склад і не потрапити в оточення, підрозділи українських військ вийшли з міста Лисичанськ Луганської області.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ, зробленому після 19:15 у неділю, 3 липня.

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів”, – сказано в заяві.

“В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід”, – пояснили в Генштабі.

“Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси.
Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки”, – наголосили в ГШ.

Таким чином, Україна втратила контроль над останнім містом у Луганській області.
За припущеннями військових експертів, тепер лінія фронту буде вирівняна і проляже орієнтовно між містами Сіверськ та Соледар Донецької області.

Контекст

Нагадаємо, з адміністративного центру Луганщини, міста Сєвєродонецьк, ЗС України вийшли 24 червня після тривалих запеклих боїв. Цьому передувала оборона міста, що тривала понад місяць, включно з вуличними боями та масованими артобстрілами. Однією з причин виходу з Сєвєра стало руйнування всіх трьох мостів, що з’єднували його з Лисичанськом та, надалі, трасою на Бахмут і “великою” Україною.

Вважалося, що Лисичанськ зручніший для зосередженої оборони, адже розташований на височині. Однак російські війська змогли зайти з півдня і південного сходу, після чого постала загроза повного оточення українського гарнізону в Лисичанську. ЗСУ втратили виступ у районі міст Золоте й Гірське, надалі траса на Бахмут була перерізана.

Щоб не допустити “другого Маріуполя” і зберегти людей, вище командування прийняло рішення вийти з Лисичанська на нові рубежі оборони – тепер уже в Донецькій області.

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