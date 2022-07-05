СБУ викрила на державній зраді помічника нардепа від “Слуги народу”. ДОПОВНЕНО

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У ході спецоперації в Києві контррозвідка Служби безпеки затримала помічника-консультанта народного депутата України. За даними спецслужби, він був російським агентом та здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Про це йдеться в пресрелізі СБУ уранці у вівторок, 5 липня.

Від джерела у правоохоронних органах “Українській правді” стало відомо, що зрадник був помічником народного депутата Юрія Здебського. Той був учасником АТО у 2014-2016 роках, має звання полковника, а у 2019 році пройшов до Верховної Ради від партії “Слуга народу” на Харківщині.

“Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Дмитра Зубарєва. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України”, – йдеться в повідомленні.

За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тис. дол. Винагорода зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.

Встановлено, що посадовець був завербований кадровим співробітником 9-го управління 5-ї служби ФСБ РФ Юрієм Водолазьким під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на зв’язок своєму керівнику.

“Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа. А передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку. Не раз зрадник зустрічався зі своїми кураторами на території третіх країн, де отримував завдання та гроші”, – наголошують в СБУ.

Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

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