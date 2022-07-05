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Військовозобов’язаним та резервістам для виїзду в іншу область треба дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ

05/07/2022 13:16

Особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок, 5 липня.

“Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою впорядкування обліку переміщених осіб Генштаб розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП.

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається також додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

У Генштабі закликали з розумінням ставитися до таких регуляторних заходів в умовах воєнного стану і ведення війни.

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