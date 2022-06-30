В Україні внесено зміни в положення про військовий квиток.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 28 червня.

Так, документом внесено зміни до указу президента України від 30 грудня 2016 року № 582/2016 “Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу”.

Зокрема, зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов’язаних та резервістів.

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