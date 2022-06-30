В Україні внесено зміни в положення про військовий квиток.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 28 червня.
Так, документом внесено зміни до указу президента України від 30 грудня 2016 року № 582/2016 “Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу”.
Зокрема, зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов’язаних та резервістів.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 127 – 30.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!