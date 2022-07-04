ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 131 – 04.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: пресслужба 93 омбр

Ранок

Російська агресія спричиняє пожежі та заважає сільськогосподарським роботам на полях у окупованій Херсонській області, поінформувала пресслужба оперативного командування “Південь”.

“Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої”, – йдеться в повідомленні.

10:30

Новий обстріл території Сумської області через кордон з РФ. Після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 “прильотів”. Жертв та руйнувань, попередньо, немає, – голова ОВА Дмитро Живицький.

Ранок

Збройні сили України підійшли дуже близько до околиць тимчасово окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста. Про це поінформувало видання The Economist із посиланням на розвідників та військових.

“Збройні сили країни вже можуть похвалитися тактичними успіхами. Військовий розвідник каже, що зараз передові частини перебувають в радіусі снайперської дії (за кілометр) від околиць Херсона. “Наступні тиждень-два будуть ще цікавішими”, – обіцяє він.

Напередодні

В тимчасово окупованому Енергодарі помер водолаз гідроцеху Запорізької атомної електростанції, якого побили російські військові. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

“Пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук. Кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза, вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука”, – заявив мер.

За словами Орлова, постраждалого доставили до лікарні вже в стані коми, але його травми виявилися несумісними з життям. Чоловік помер, не отямившись.

Перед цим окупанти безпідставно звинуватили українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Для цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, тобто звести наклеп на себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю.

Ранок

Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади здобули в бою з окупантами трофейну техніку – нову російську БМП-3.

“Під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом для кулемета”, – йдеться у повідомленні пресслужби бригади.

БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд, де виявилося, що машина 2017 року випуску та пробігом усього 3200 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект. Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли.

8:50

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,

танків – 1 589 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 754 (+10),

артилерійських систем – 804 (+3),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 655 (+4),

крилатих ракет – 144,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11),

спеціальної техніки – 65 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 3 липня)

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Восьма година

У Донецькій області за минулу добу внаслідок російської агресії загинули дев’ять людей, ще 25 отримали поранення. Про це інформує начальник ОВА Павло Кириленко.

“За 3 липня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 – у Слов’янську, 1 – в Авдіївці, 1 – у Бахмуті, 1 – у Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей – у Слов’янську і Зайцевому. Ще 25 людей отримали поранення”, – ідеться у повідомленні.

8:10

Ювенальні прокурори: вже 345 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, понад 644 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазанчає пресслужба ОГП.

3 липня внаслідок обстрілу окупантами м. Слов’янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка.

3 липня війська РФ вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

7:35

Неспокійна ніч у Криворізькому районі. Ворог обстріляв з артилерії дві громади – Зеленодольську та Широківську, бив по містах та селах. Люди, на щастя, не постраждали. У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку, – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

6:50

На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій у районі Нововоскресенського.

У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію “Каланчак” (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами, – ГШ ЗСУ.

6:50

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій.

З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ–Федорівка–Бахмут.

На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ з ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Перша година

В окупованому місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. Судячи з відео, яке публікують місцеві мешканці і телеграм-канали, йдеться про чергове ураження російських військових складів з боєприпасами, що активно детонують.

За даними телеграм-каналу “Типичный Донецк“, вибухає в районі заводу “Сніжнянськхіммаш”.

25 червня в районі того самого заводу вже була знищена база російської військової техніки. За свідченнями городян, у неї влучно прилетіли дві ракети (ймовірно, “Точка-У”).

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Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 129 ОБОРОНИ, 02.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 130 ОБОРОНИ, 03.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області. Надалі російські війська продовжують наступ на Донбасі, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині, зокрема в районі Лисичанська.